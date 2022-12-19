Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Rize'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince R.Y. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 parça halinde 55,27 gram metamfetamin, üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olan hassas terazi, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkan R.Y., yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. R.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.