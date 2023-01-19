Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Rize'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 105 adet sentetik ecza hap, 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 3,82 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 0,86 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 0,40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., İ.Y. ve T.Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.