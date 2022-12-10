Rize'de üzerine kale direği devrilen minik Yiğit 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Rize'de üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki Çaykur Rizesporlu minik futbolcunun 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde meydana geldi. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımında yer alan 8 yaşındaki Yiğit Demirel'in antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılması sonucu direk üzerine düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 3 gündür yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.