Rize'de Uzman Çavuş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görevli olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu, karakolun misafirhanesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu (26) Jandarma Komutanlığına ait misafirhanede konaklarken fenalaştı. Fenalaşan Kantaroğlu için 112 ihbar hattına ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri adrese giderek Kantaroğlu'na ilk müdahalede bulundular. İlk müdahale de kalp krizi geçirdiği belirlenen Kantaroğlu, ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kantaroğlu'nun Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu aslen Rize Pazarlı olduğu öğrenildi. Uzman Çavuş için yarın Rize İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlenecek.