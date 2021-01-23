İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını kaybetti

Rize’de bir iş yerinin tabelasını değişmek isteyen 2 kişi vinç sepetinin ters dönmesi ile yere düştü.

Rize'de bir iş yerinin tabelasını değişmek isteyen 2 kişi vinç sepetinin ters dönmesi ile yere düştü. iki kişiden başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. .


Olay Rize Merkez'de bağlı Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin tabelasını değiştirmek isteyen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız (38) ve çalışanı vinç sepetine binerek çalışmaya koyuldu. 2 kişi bu sırada vinç sepetinin dönmesi ile yere düştü. Yere düşen şahıslardan reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız kafasını kaldırıma çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aslan Yıldız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çalışma sırasında iş güvenliği olmadığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.