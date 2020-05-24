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Rize'de virajı alamayan kamyon evin bahçesine devrildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada manevra yapmak isteyen çay kamyonu evin bahçesine devrildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada manevra yapmak isteyen çay kamyonu evin bahçesine devrildi.


Olay, ilçeye bağlı merkez mahallesinde meydana geldi. Özel sektör bir çay firmasına ait 53 AAE 124 plakalı kamyon geriye manevra yapmak istedi. Bu esnada virajı dönemeyen kamyon Mehmet Zeki Demiroğlu'na ait evin bahçesine devrildi. Kaza anında evin bahçesinde kimse olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.


Olay yerine çağrılan vinç vasıtası ile düştüğü yerden kaldırılan kamyon bölgeden uzaklaştırıldı.

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