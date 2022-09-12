Rize'de yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Rize'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu Rize Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Gürcistan plakalı tır aniden alev aldı. Tırdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yanan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.