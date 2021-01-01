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Rize'de yangın: 1 ölü

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipazar mahallesinde bir evde sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Bu esnada bahçede çalışan ev sakinleri yangını fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın esnasında yatalak olduğu için evde bulunan 85 yaşındaki Fatma Bayraktar kurtarılamayarak yanarak can verdi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Fatma Bayraktar'ın cenazesi Rize Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

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