İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de yapılacak 'Çay Çarşısı'nın ihalesi sonuçlandı

Rize Ticaret Borsasının öncülüğünde yapılacak olan Çay Çarşısı projesinin yapım ilahesi gerçekleşti.


Rize Ticaret Borsasının 9 bin 500 metrekare alanda kurmayı planladığı, içerisinde dev çay bardağı heykeli ve yöresel evlerin bulunacağı Çay Çarşısı projesinin yapım ihalesi gerçekleşti. Yapılan girişimler sonucunda proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından onaylanıp ihale süreci tamamlandı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Borsa Genel Sekreteri İsmail Kocaman ve ihaleyi yüklenici firma temsilcisi Hasan Hüsnü Şahin ile projenin yapım ihalesi imzaları atıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan, “Projenin ilimize kazandırılması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle görüştüm. Her seferinde bıkmadan bu projenin ilimiz için önemine değindim. Allah'a şükürler olsun ki projemiz kabul oldu. Borsamızın oluşturduğu Çay Çarşısı İhale Komitesinin başkanlığında Çay Çarşısı projesi yapım ihalesini yaptık. İhaleye 8 firma katıldı. Bu firmalar arasından 4 firma dosya hatasından elendikten sonra kalan 4 firma arasından iki haftalık dosya inceleme çalışması sonuçlandırılıp, en uygun teklif olan firma Çay Çarsısı İhale Komitesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Firma, Türkiye ve Rize'de özel projelerde çalışmış şirket ilimizin en özel projesi olan Çay Çarşısı projesini 18 ayda bitirmeyi taahhüt etmiştir” dedi.


Çay Çarşısı projesinin içerisinde yerli ve yabancı turistlerin kullanabileceği sosyal alanlar, bölgedeki çay firmalarına ait yerler, sinema, teras, çay müzesi, çay satış dükkanları, çay ikram alanları ve yöresel malzeme satış alanları olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.