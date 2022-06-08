Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Karaağaç Köyünde A.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 51 Kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar maddesi, 1 adet kova olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 12 Gram Kenevir tohumu ele geçirildi. Evinde uyuşturucu yakalanan A.Y ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin diğer bir operasyonunda ise Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Gürsu Köyünde, Z. A. bulunan evinin altındaki ahırın önünde saksılara dikilmiş vaziyette 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Z.A isimli şahsın babası olan K.A. ile müşterek olarak kullandıkları, Gürsuköyüne yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklıkta bulunan çay tarlasının içerisindeki ahşap yapının önünde saksılara dikilmiş bir şekilde 28 kök kenevir bitkisi olmam üzere 57 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan Z. A. ve K.A. gözaltına alındı.