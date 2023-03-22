Rize'de yapımı devam eden Lojistik Merkezinin liman dolgusunun yüzde 40 tamamlandı

Rize'nin İyidere ilçesinde deniz dolgusu üzerinde yapımına başlanan Lojistik Merkezi'nin inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Lojistik Merkezin hayata geçmesinin ardından Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olması hedefleniyor. 20 milyon ton dolgu ile yapılması planlanan Lojistik Merkezi dolgusunda 7,8 milyon ton dolgu ile yüzde 40'lık tamamlanma sağlandı. Günlük ortalama 20 bin ton dolgu yapılan projede, 6 bin ton malzeme gemiler vasıtasıyla deniz döküsünde kullanılırken 14 bin tonu ise kamyonlarla dökülüyor.

Toplamda 700 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılması planlanan alanda gerçekleşen 7,8 milyon ton dolgu ise 260 bin metrekarelik alanı temsil ediyor. Aynı zamanda 2bin 700 metrelik mendirekte 1300 metrelik ilerleme kaydedilirken, genel anlamda işin yüzde 17'si tamamlandı. Öte yandan ana mendirek üzerindeki beton blok montajlarına ise önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor.

Lojistik Merkezi'nin bir an evvel açılması için sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren İyidere ilçe halkından Muammer Mete, “Lojistik sadece bir liman değil, bugün birçok dallara ihtiyaca cevap verecek. Tabi ki burada olan lojistiğinde alan olarak baktığınız zaman Karadeniz bölgesinde bir tane daha böyle bir merkez yok. Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum hatta buradan Mardin, Diyarbakır, Urfa'ya kadar hizmet verecek. İyideremiz için bölgemiz için güzel bir hizmet. Ekonomiye muhakkak bir katkısı olur. Tersanelerden, gemi bakımına kadar bunların hepsi bir katkıdır. Birçok alanda da etkili olacak” ifadelerini kullandı.

Mithat Mete isimli vatandaş ise istihdamın artacağının altını çizerek “Aşağı yukarı Lojistik merkeze 10-15 bin kişi alırlar. Buradan da 150-200 kişi aldıklarında ekonomiye katkı verir. İnsanlar için çalışanlarda orada çalıştığında buraya da katkı sağlar. Farklı ülkelerden gelecek buraya gelecekler. Bölgemize faydaları olacak” şeklinde konuştu.