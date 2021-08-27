Rize'de yasa dışı kenevir operasyonu

Ardeşen ilçesi Yurtsever köyünde Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleşen operasyonla R.S., E.S. ve Ç.S. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 kök kenevir, 1 kilo 708 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.