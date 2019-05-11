Rize'de yavru kedi operasyonu

Rize'de aydınlatma direğinin altına sıkışan kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Olay Rize Merkez Osman Karavin Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan ışıklandırma direğinin altına 2 gün önce yavru bir kedi kaçtı. Çevre esnafın söylemesine göre iki gündür orada saklanan kedi çıkış yolu bulamadı. Kedinin çıkamadığı çevredekilerin dikkatini çekince vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı fakat bir türlü sonuç alınamadı. Çaresiz kalan vatandaşlar bu kez Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için bir çalışma başlattı.

İtfaiye çalışanı tarafından ilk önce direğin elektrik aksamını muhafaza eden kapak açıldı ancak kedinin orada olmadığı, toprak ile direğin arasına sıkıştığı fark edildi. Bu kez direğin çevresi kazıldı ve kedinin çıkması beklendi. Kalabalıktan ürken kedi çıkmayınca bu kez kazılan alana süt dökülüp süte gelmesi beklendi. Bununla da sonuç alamayan itfaiye ekiplerinin yardımına bir vatandaş koştu. Telefondan açılan kedi sesini dinleyen yavru kedi bu kez sıkıştığı yerden hemen çıktı. Telefonun sesine giden kedi telefon uzaklaşınca bu kez yine aynı yere kaçtı. Birçok kez dışarıya çıkıp içeriye kaçan kedi bu kez pusuda beklenildi. Yeniden kedi sesi açıldıktan sonra çıkmasını bekleyen Ali Erhan Cerrah isimli vatandaş kedi çıkar çıkmaz ensesinden yakalayarak tekrar içeriye girmesini engelledi.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kediye önce süt verildi. Daha sonra kediyi sahiplendiğini dile getiren Cerrah, kediyi bir pasta kutusuna koyarak ofisine getirmek üzere bölgeden uzaklaştı. O anlarsa kameralara anbean yansıdı.