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Rize'de yayla evleri birer birer kundaklanıyor

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla’da geçtiğimiz hafta içerisinde toplam 6 yayla evi kundaklandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da geçtiğimiz hafta içerisinde toplam 6 yayla evi kundaklandı.


Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta içerisinde yaşandı. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 6 yayla evi yakıldı. Yanan evler kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili yayla yolunun araç trafiğine açılmasının ardından yapılacak incelemeler ile soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

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