Rize'de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu

Rize'de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişiye, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında ulaşıldı.

30 Ağustos tarihinde Handüzü Yaylası'nda gitmek için çıktıkları yolda kaybolan 6 kişiye, AFAD koordinesinde gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarının sonucunda ulaşıldı.

Gün içerisinde 60 kişilik ekiple karadan, Jandarma ekiplerine ait drone ile havadan yürütülen çalışmalar sonrası haber alınamayan 6 kişiye, arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolunda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ulaşıldı.

Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir'den oluşan 6 kişilik grubun ilk belirlemelere göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bulunan vatandaşlar, olay yerindeki ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cuma günü öğlen saatleri itibariyle Küçükçayır Köyü, Başmeşe mevkiinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye; İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, kaybolan 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir.”

Olay

6 kişilik grup minibüsle 30 Ağustos tarihinde Küçükçayır köyüne ulaşarak öğle saatlerinde yaya olarak Handüzü Yaylası'na gitmek için yola çıktı. Köylüler tarafından uyarıldıkları iddia edilen grup, yola çıktıktan 6 saat sonra 112 Acil Servis ekiplerinden derenin kıyısında kaldıklarını belirterek yardım istedi. Yardım çağrısının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Grubun kamp yaptığı yere ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına tekrar başladı. Aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 6 kişiyi bulmak için RİKE, UMKE, AFAD, JAK ve köpekli arama timinden oluşan 60 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri drone ile havadan çalışmaları sürdürdü.