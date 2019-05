Rize'de yıkılacak 4 bin 174 bina için rezerv alanı belirlendi

Rize'de 173 bin metrekarelik dolgu alanında riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı. Yıkılacak alandaki binalarda kalanlar Rize'nin Salarha Beldesi'nde 52 bin metrekare alan ile merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'ndeki 207 bin metrekarelik belirlenen alanlara taşınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile kentin kültürüne ve mimarisine uygun ve daha az katlı yapılar inşa edilecek. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yeni rezerv alanlarının kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Salarha Beldesi'ndeki yeni rezerv alanına yapımında sona gelinen 2.9 kilometrelik Salarha Tüneli de Rize ile Salarha arasındaki mesafeyi kısaltarak yakınlaşma sağlayacak. Merkez ile rezerv alanı arasındaki mesafenin kısalmasıyla Rize'de yaşam alanının da genişlemesi hedefleniyor.

Dolgu alanında yapılan binaların 4.5-5 şiddetinde bir deprem olması halinde faciaya yol açabileceğini dile getiren Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu “Allah göstermesin 4.5-5 şiddetinde depremde büyük bir facia olur. Bu sürece gelmeden bir an önce kendi imkânlarımızla bu kentsel dönüşümü yapmalıyız. Şuanda planlama için önemli bir adım atıldı. Rize'nin revizyon imar planları 15000'likler onaylandı, 11000'likler onay aşamasında. Bu kentsel dönüşümün yapılacağı rezerv alanlar ve mahalleler tespit edildi. Kamulaştırma süreçleri başladı. Planlama adına adımlarımızı attık ama bundan sonra ivedi bir şekilde direk sahada vatandaşlar beraber çalışacağımız, organize olacağımız projenin uygulama sürecini gerçekleştirmek zorundayız. Çok hızlı olmalıyız. Projenin bir an önce uygulamaya geçmesi gerekiyor. Her geçen gün Rize'nin aleyhine işliyor. Buradaki tehlikeyi görmek için mimar ya da mühendis olmaya gerek yok. Tedbirleri almazsak başka illerde yaşadığımız faciaları ilimizde de yaşayacağız. Korozyon etkisi dolayısıyla binalar taşıyıcı özelliğini kaybetmiş durumda. Vakit geçirmeden kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber ise "Rize'de bir kentsel dönüşüm kaçınılmaz. Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz. Hem Rize siyaseti, hem ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı. Bundan sonraki süreç de vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek bir süreç. Yaklaşık 8 bin civarında konut ve iş yerini ilgilendiren bir süreç. Rezerv alanlarıyla ilgili daha önce bir çalışma yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşüp bazı yerlere de baktık. Hali hazırda stadyumun yanındaki o bilinen 3-5 ayrı mülkiyetten oluşan alan, bizim geniş bir rezerv alanımız olarak görülüyor. Bakanımız, o gün TOKİ başkanımıza talimatlarını verdi. Bu konuda Ankara'da çalışılıyor. Konunun teknik boyutunu TOKİ önderliğinde yürüteceğiz. Yerel ile Ankara'nın birlikte yürüttüğü bir süreç olarak konuyu işleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.