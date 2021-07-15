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Rize'de yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarına Kito ve Abrek de destek veriyor

Rize’de meydana gelen sel ve heyelanda yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarına AFAD’ın canlı arama köpekleri Kito ve Abrek de destek veriyor.

Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarına AFAD'ın canlı arama köpekleri Kito ve Abrek de destek veriyor.


Rize'nin Muradiye beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, AFAD'ın canlı arama köpekleri Kito ve Aberk de çalışmalara destek verdi. Bina enkazında kalan Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'a henüz ulaşılamadı.

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