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Rize'de yıkımı süren binalar kağıttan yapılmış kuleler gibi yıkılıyor

Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Sağlamlığı tartışma konusu olan binaların kolay bir şekilde yıkılması alınan kararın ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor.


Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan binalar hakkında kentsel dönüşüm kararı çıkartılarak binalar boşaltılmış ve geçtiğimiz ay yıkım işlemine başlanılmıştı. Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımında binalarda fazla efor harcanmadan yıkılması bazı binaların ise taşıyıcı kolonları kesildiği anda kendiliğinden çökmesi ise gözden kaçmıyor. Rizelilerin de hayretle izlediği yıkım işlemlerinde sona yaklaşılırken, hafriyat ayıklama işlemi ve bir yerden de yeni yapılacak binalar için fore kazık çalışmaları başladı. Fore kazılarla zeminin sağlamlaştırılacağı alanda yeni ticaret merkezleri ve sosyal alanların yapılması hedefleniyor.

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