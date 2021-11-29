Rize'de yurt çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Rize'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İslamlaşa Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin binadaki çatı tadilatı olabileceğini dile getiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Üniversitemize ait Yeşil Çay yurdumuzun çatısında bir yangın başladı. Çatıda bir tadilat yapılıyordu. Muhtemelen ona bağlı olarak yangın çıktı. Arkadaşlarımız yarım saati aşkın süredir burada. Çatı nispeten kontrol altına alındı. Tedirginliğimiz yan tarafta hastanemiz var, çatıdan atlayan diğer malzemelerin diğer çatılara atlaması, yeni bir yangına vesile olması” dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını dile getirerek, “Henüz netleştiremediğimiz bir nedenle yurdumuzun çatısında yangın çıktı. Yangın haberi alınır alınmaz müdahale için buraya gelindi ve öğrencilerimiz tahliye edildi. Burası totalde bin öğrencinin olduğu ama yangın esnasında 500 öğrencinin olduğu bir blok. Bizi endişelendiren Rize için fırtına uyarısı olmasıydı. Çatımız boyalı sac bir çatı. Altında taş yünü dediğimiz bir malzeme, mebran malzemesi var. Alevlerin bu donanımlara ait alevler olduğunu değerlendiriyoruz. Çatıdan aşağıya yangının sıçramadığını görüyoruz” dedi.

Öğrencilerin ‘Yangın merdivenlerinin kapılarının kapalı olduğu' gibi birçok iddiası olduğunu, yangın hakkındaki tüm iddiaların gözden geçirilerek değerlendirileceğinin altını çizen Vali Çeber, “Önceliğimiz olan öğrencilerimizin can güvenliğiydi. Onlar da çok duyarlı davrandı. Öğrenci kardeşlerimizden ‘Yangını öğrenciler çıkardı' diye bir cümle duyduk. Kesinlikle kim diyorsa yanlış söylüyor. Onun dışında yangın sistemlerinin çalışmadığı, yangın merdivenlerinin bazı katlarda açık olmadığı gibi söylemler var. Öğrenci kardeşlerimizle bunu konuşuyoruz. Kendi içimizde bunların değerlendirmelerini tek tek yapacağız. Alınması gereken tedbirleri diğer yurtlarımızla da beraber olmak üzere tekrar gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.