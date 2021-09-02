Rize'de yüz yüze eğitim hazırlığı

Rize'de ilk ve orta öğretim kurumları yüz yüze eğitim öncesi hazırlıklara başladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olduğuna işaret ederek, "Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı" demesi üzerine Rize'de de hazırlıklar başladı.

Uyum eğitimi adı altında okul öncesi, 1. sınıflar ve 5. sınıflar 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle eğitim başladı. Genel anlamda 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle okullarımızda başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi Rize'de kurumların iş birliğiyle salgın hastalıkla mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınıyor. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebiyle Rize Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde okullarda Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Rize Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Rize'deki eğitim kurumlarına yönelik başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında öğrencilerin pandemiden etkilenememesi için eğitim görecekleri okul binalarında temizlik ve havalandırma çalışmaları titizlikle yürütülerek sınıflar ve ortak kullanım alanlarında tedbirler alınıyor.

İl merkezinden başlayan hazırlık sürecinin Rize'deki tüm okullarda eğitimin başlayacağı güne kadar tamamlanması hedefleniyor.