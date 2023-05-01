İhlas Haber Ajansı

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Rize'deki 1 Mayıs kutlamalarında ‘demokratik eylemleşme'

Rize’de sendikaların organize ettiği 1 Mayıs kutlamaları sırasında bir grup da, miting alanı dışında kutlamaları protesto etti.

Rize'de sendikaların organize ettiği 1 Mayıs kutlamaları sırasında bir grup da, miting alanı dışında kutlamaları protesto etti.


Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Rize'de bir grup sendikanın organizasyonu ile kutlandı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nin önünde toplanan sendika temsilcileri Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Sendika temsilcilerinin konuşma yaptığı sırada bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bayrakları açtı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, konuşmaların ardından da tulum eşliğinde horon halkası oluşturuldu. Grup olaysız şekilde dağıldı.

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