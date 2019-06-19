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Rize'deki asayiş uygulamasında 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi

Rize’de yapılan asayiş uygulamasında şehirlerarası otobüs içerisinde 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Rize'de yapılan asayiş uygulamasında şehirlerarası otobüs içerisinde 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Fındıklı ilçesinde bulunan Polis Uygulama Noktasında şehirlerarası otobüs içerisinde V.Ç. isimli şahıstan 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Yapılan çalışmalar sonrasında V.Ç. isimli şahıs ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.T. ve A.A.A isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şahıslardan V.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, A.T. ve A.A.A. isimli şahıslar ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

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