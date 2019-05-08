Rize'deki orman yangını güçlükle söndürüldü

Rize’nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yamaçdere köyü Aşıklar Tepesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sularında yangın çıktı. Yangına arazinin engebeli olması sebebiyle müdahale edilmekte güçlük çekildi. Rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saati aşkın süren müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.