İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor

Rize’de şiddetli yağış ile meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Rize'de şiddetli yağış ile meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.


Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış önce Rize'nin İkizdere ilçesi daha sonra Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli beldesinde sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun ve Havva Tüysüz isimli 2 vatandaşın hayatını kaybettiği selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yağmurun dinmesi ile kapalı olan 12 köy ve mahalle yolunun açılması için görevliler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.


Öte yandan, balçığa bulanan Çayeli ilçe merkezi ve Madenli Belde merkezinde toprak altında kalan araçlar iş makineleri ile çıkartılırken balçık temizleme çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.