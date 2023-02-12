Rize'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde direğe çarpan aracın takla attığı kazada ağır yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pazar'dan Rize istikametine gitmekte olan M.F. idaresindeki 53 U 2002 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan araçta bulunan M.F. ve Ali Fidan yaralandı. Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Ali Fidan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti