İhlas Haber Ajansı

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Rize'den ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi

Daha önce İstanbul’da karaciğer nakli geçirdikten sonra memleketi Rize’ye gelen ve mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip edilen hasta ambulans uçak ile İstanbul’da naklin gerçekleştirildiği hastaneye sevk edildi.

Daha önce İstanbul'da karaciğer nakli geçirdikten sonra memleketi Rize'ye gelen ve mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip edilen hasta ambulans uçak ile İstanbul'da naklin gerçekleştirildiği hastaneye sevk edildi.


Daha önce karaciğer nakli gerçekleştirilen ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip edilen 69 yaşındaki erkek hasta, yeniden rahatsızlanınca kara ambulans ile getirildiği Rize-Artvin Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla karaciğer naklinin yapıldığı İstanbul Memorial Hastanesine nakledildi.

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