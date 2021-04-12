Rizeli astronota ilgi giderek artıyor

RİZE (İHA) – Rize'de sosyal medya ile gündeme gelen ve sonrasında haberlere konu olan astronot karakterini ilgi artıyor.

Dünyaya 3. göz olarak bakanların astronotlar olduğu için astronotu bir simge olarak çıkartan Filika Sanat ekibi, üzerine arıcılıkta kullanılan kıyafet, ayaklarına giydirdikleri Rize'ye özgü kıl çorap ve lastik ayakkabılardan oluşturdukları ‘Astronot' ile videolar çekmeye başladı. Çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan ekip herkesin dikkatlerini üzerlerine çekmeyi başardı.

Dünyada yaşanan savaşlar, açlık ve sefalete tepki göstermek için çıktıkları yolda sosyal medyanın ardından haberlere de konu olan ekip şimdi ise hayranlarını ilçeleri Ardeşen'de ağırlamaya başladı. Sosyal medyada ve haberlerde astronotu görenler bu kez Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşadıkları yere gelerek onu ziyaret ediyor ve astronotla fotoğraf çektiriyor.

Astronotumuz insanlığa dargın

Sosyal medyada yayınladıkları ve astronotun babaannesinin kendisine ‘Üzülma uşağum seneye gidersun' sözlerinin olduğu video ile yıldızları parlayan ekipten Mehmet Akif Sipahioğlu “Filika sanat olarak bir dergi çıkardık. Dergimizde bir astronotu kolunda atmaca ile dünyaya bakarken resmettik. Sonra bunu canlandıralım, aynı zamanda açlık ve savaşa dikkat çeksin istedik. Astronot dünyaya yukarıdan üçüncü bir göz olarak bakıyor. Bu yüzden biz de yaşadığımız olaylara üçüncü bir göz olarak bakmaya çalıştığımız için astronotu kullandık. Astronotumuz insanlığa dargın fakat biraz insani davranınca o da cana yakın bizi seviyor. Sadece insan olmanız gerekiyor. Babaannemiz ona 'seneye gidersin' demişti. Biz de hayallerini seneye erteleyen arkadaşlara selam ediyoruz" dedi.

Konuşamadı ama gördü

Rize merkezde yaşayan ve astronotu yaşadığı bölgede ziyarete giden Ömer Kaya isimli vatandaş, astronot konuşmadığı için kendisi ile sohbet edemese de birlikte tanıma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek “Buradan geçiyordum, arkadaşları da aşırı görmek istedim. Daha önce internette rastlamıştım. Hem güldüm hem de güldürürken düşündürdükleri için düşündüm. Verdikleri mesaj benim için çok önemli. Umarım insanlar için de önemli olur ve kendileri de faydalı olur. Hiçbir şekilde konuşmuyor ama tepki gösterdiği şeyler çok önemli, insanlık ve açlık” şeklinde konuştu.