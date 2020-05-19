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Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde sıra dışı etkinliklerle kutlanıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde sıra dışı etkinliklerle kutlanıyor.


Resmi kutlamalar Korona virüs nedeniyle yapılamazken, Rize'nin Ardeşen ilçesinde balıkçılar teknelerle liman içerisinde tur attı. Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü Limanı'nda denizci ve balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar. Balıkçılar tekneleriyle birlikte İzmir Marşı eşliğinde sahile yanaştılar.

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