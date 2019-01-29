Rizeli engelli yüzücüler başarıları ile göz dolduruyor

Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında Rize'li sporcular 2 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandı.

Yarışmadan iki gün önce Bedensel Engelli sporcuları, Rize Gençlik Merkezi önünden yarışma için uğurlayan Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik 5 madalya ile geri dönen sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

25-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Aksaray ilinde düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 40 Kulüpten 169 sporcu yarıştı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen şampiyonada, Rizeli engelli yüzücüler 2 gümüş, 3 bronz madalya alarak kente geri döndüler. Antrenörleri Şeyda Benli ile birlikte Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'i makamında ziyaret eden sporcular başarılarını paylaştılar.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik son yıllarda sporda Rize adına alınan başarıların bir tesadüf olmadığını kaydetti. Başarının çok çalışma ile yakalandığını dile getiren İl Müdürü Çelik “Ülkemizde engelli sporcularımız bir çok branşta faaliyet göstermekte, ilimizde de engelli bireylerimizin spor tesislerimizin yararlandırılması için bir çok imkanı onlara sunmaktayız. İlimizde engelli kardeşlerimizin faaliyet gösterdiği branşlardan biri de yüzme, bir çok kardeşimiz fahri antrenörümüz Şeyda Benli nezaretinde çalışmalarına yüzme havuzlarımızda devam ediyorlar. Engelli sporcularımız 1 yıl boyunca hazırlandıkları Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerini ve antrenörümüzü kutluyorum” dedi.