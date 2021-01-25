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Rizeli kaçırılan gemicinin kardeşi ağabeyi için endişeli

Gine Körfezi açıklarında kaçırılan Türk gemisindeki 15 mürettebatından Rizeli olan Ünsal Dilsiz’in kardeşi Cihan Dilsiz “Körfezden geçiyorum demişti.

Gine Körfezi açıklarında kaçırılan Türk gemisindeki 15 mürettebatından Rizeli olan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz “Körfezden geçiyorum demişti. Korsanları da bizzat kendisi gördüklerini bana söylemişti” dedi.


Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, önceki gün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 1'i hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz gemi kaçırılmadan önce ağabeyi ile görüştüğünü dile getirdi.


Olaydan önce ağabeyi Üsnal Dilsiz ile görüştüğünü ve kendisine korsan bölgesinden geçtiklerini ve korsanları gördüklerini kendisine söylediğini dile getiren Cihan Dilsiz “Olay Cumartesi günü oldu, 3 gün evvel görüşmüştük. Körfezden geçiyorum demişti. Korsanları da bizzat kendisi görüyordu etrafta. Tehlikeli bir durum demişti. Sonrada haber aldık. Daha görüşemedik, telefonları kapalı. Bizde haberlerden takip ediyoruz. Bakanlıklardan aradılar bizi, sağ olsunlar Rize Valimiz aradı. Bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz yok, dua ediyoruz. Daha önce böyle bir saldırıyla karşılaşmamıştı. 20 yıllık usta gemiciydi. Eşi İstanbul'da, 1 tane çocuğu var. Onlarda perişan bir vaziyette bekliyorlar. Cumartesi akşamı haberi yengemden öğrendim. Aradı beni ağlayarak, ‘Ağabeyini korsanlar kaçırdı' diye. Bizde şaşırdık kaldık. Hiç beklemediğimiz bir şey, bir anda oldu” ifadelerini kullandı.

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