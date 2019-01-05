Rizeli lise öğrencileri geleneksel Türk mutfağını İsveç'te tanıtacak

Rize'nin İkizdere ilçesi Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin yürütücü olarak yer aldığı "Geleneksel Türk Mutfağının İzinde: Yayla Turizmi Gelenekselleşiyor Projesi" kapsamında İsveç'in Stockholm şehrinde Rizeli lise öğrencileri Türk mutfağını tanıtacak.

Geleneksel Türk Mutfağını tanıtmak amacıyla Proje kapsamında Okul Müdürü Murat Boza başkanlığındaki ekip İlçe Milli Eğitim Müdürü Âdem Gündüz'ün katıldığı törenle İsveç'e uğurlandı. Öğrencileri İsveç'e uğurlama töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Âdem Gündüz “Sevgili öğrencilerimiz sizler her ne kadar bir proje kapsamında İsveç'e gidiyorsanız da ülkemizin değerlerinin tanıtımı içinde orada bulunacaksınız. Sizi gören, sizinle konuşan ve gözlemleyen kişiler ülkemiz insanı hakkında bir fikir edinecektir. Orada bulunduğunuz süre içinde kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve aktaracağınıza inanıyorum. Sizler şanlı bir tarihin ve medeniyetin torunlarısınız. Bu proje sayesinde dünyaya bakış açınız belki değişecek belki daha da gelişecektir. Ayrıca mesleki alanda çok önemli beceriler ve tecrübeler edineceksiniz. Projede emeği geçen başta okul müdürü olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

13 gün devam edecek olan Stockholm'deki Türk Mutfağını tanıtımında Rize'den Ekrem Orhon Mesleki Teknik Lisesi, Çamlıhemşin Mesleki Teknik Lisesi, İyidere Mesleki Teknik Lisesinden toplam 16 öğrenci 3 öğretmen ile proje sahibi olan İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 4 öğrenci ile 2 öğretmen katılıyor. Öğrenciler 20 Ocakta Rize'ye dönmüş olacak.