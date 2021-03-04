Rizeli mucit kendi icadı olan rüzgar hızı ile dönen evin altında toprağa verildi

Rize'de ilginç buluşlarıyla dikkat çeken 93 yaşındaki Bilal Atasoy kendi icadı olan rüzgar hızı ile dönen evin altında toprağa verildi.

Rize'de ilginç buluşlarıyla uzun yıllar adından söz ettiren 93 yaşındaki Bilal Atasoy, Korona virüse yakalanarak tedavi sürecini atlattıktan sonra istirahate çekildiği evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü dün hayatını kaybetti. Atasoy bugün Güneysu Merkez Camii'nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından, tarım arazisinin içerisinde olan ve kendi icadı olan dönen evin hemen alt kısmında hazırlanan mezarda defnedildi.

Rize'nin Güneysu ilçesi Güneli köyünde yaşayan Bilal Atasoy ilk kez yaptığı rüzgarda dönen ev ile isminden söz ettirmişti. Atasoy daha sonra bir kayayı oyarak içinde ev yaptı, yetmedi çelik halatlar yardımı ile yamaca tutturulmuş 12 metre uzunluğunda yerden 20 metre yükseklikte bir ev yaptı. Rüzgar panelleri yerleştirdiği çardağı döner hale getirdi. Yaşadığı evin her yerinde birbirinden ilginç buluşlar yer alan Atasoy ilginç yaşantısı ve buluşları ile bir süre önce yabancı üniversitelerde araştırma konusu olmuştu.