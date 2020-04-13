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Rizeli müzisyen İçişleri Bakanı Soylu için şarkı besteledi

Rizeli ses sanatçısı Tarık Kaptan, istifa ettiğini açıklayan ancak istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir türkü besteledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam görevinden istifa ettiğini açıkladı fakat üzerinden saatler geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Rizeli ses sanatçısı Tarık Kaptan, Soylu'nun yeniden göreve gelmesini beste haline getirdi. Kaptan, türküsünde ‘İstifa etti diye, aldı bizi bir evham. Soysuzlar kına yaksın Soylu göreve devam' ifadelerine yer verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı türkü bir anda paylaşım rekorları kırdı.

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