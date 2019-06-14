Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı

Rizeli 27 yaşındaki dozer operatörü Hüsamettin Kavalcı, 15 yaşında çalışmaya başladığı dozerin artık ustası oldu. Kavalcı kepçesinden de yardım alarak dozerini yana doğru yatırdı ve yan tarafta arkadaşının taşın üzerinde dik bir şekilde elinde tuttuğu çakmağı yaktı. O anları ise anbean telefonun kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kavalcı'nın bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.