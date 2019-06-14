İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı

RİZE (İHA) – Rizeli operatör kullandığı iş makinesini yan yatırarak arkadaşının elinde tuttuğu çakmağı yaktı.


Rizeli 27 yaşındaki dozer operatörü Hüsamettin Kavalcı, 15 yaşında çalışmaya başladığı dozerin artık ustası oldu. Kavalcı kepçesinden de yardım alarak dozerini yana doğru yatırdı ve yan tarafta arkadaşının taşın üzerinde dik bir şekilde elinde tuttuğu çakmağı yaktı. O anları ise anbean telefonun kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kavalcı'nın bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.