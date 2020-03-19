Rizeli sağlıkçılar da "Lütfen evde kal" akımına uydu

Korona virüsün hızla yayılmaya devam ederken sık sık sosyal medyadan "Evden çıkmayın" çağrısı yapılmaya başladı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık merkezlerinde çalışan personeller hazırladıkları pankartlarla Rizelilerin evde kalmasını istediler.

Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği vurgulanırken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık merkezlerinde çalışan personelleri de hazırladıkları pankartlarla “Biz senin için burada kalıyoruz, sende bizim için lütfen evde kal” çağrısı yaptılar. Vatandaşların özellikle 60 yaş üstü bireylerin mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları ve çok acil bir durum olmadıkça hastaneye gitmemeleri istendi.