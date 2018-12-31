Rizeli vatandaşların kar keyfi

RİZE (İHA) – Rize'de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadılar.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Gito Yaylası'nda bir grup vatandaş araçların arkalarına bağladıkları şambrellerle kayarak karın keyfini yaşadı. Rize'nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili kar olan yağış sonrası karla kaplanan yollar, insanların eğlence odağı oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Gito Yaylası'nda vatandaşlar araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle karda kaydı. Şambreli patlayan bir vatandaş şambrelden düşerek zor anlar yaşadı.