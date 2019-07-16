Rizeli Vecihi evlilik teklifini böyle yaptı

Rizeli gencin yamaç paraşütü ile yaptığı evlenme teklifi ünlü sanatçı Şener Şen'in unutulmaz karakterleri arasında yer alan 'Gülen Gözler" filmindeki 'Vecihi' gibi uçakla olmasa da filmleri aratmadı.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimlerin rol aldığı 1977 yapımı dram-komedi tarzındaki Türk film 'Gülen Gözler' Rize'de gerçek oldu.

Filmde sevgilisine ulaşmaya çalışan ve Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakteri sevgilisi Fikret yani Ayşen Gruda'nın önünden uçarak geçiyor. Rize'de ise sevgilisine evlenme teklifi yapmak isteyen Emre Akça da uçmayı denedi. Ama o Vecihi gibi uçakla değil yamaç paraşütü ile Rize semalarında uçtu.

Rize'de sevgilisi Huriye Furuncu'ya evlenme teklifi etmek isteyen Emre Akça teklifin ilginç olmasını istedi. Ne yapacağını düşünen Akça çözümü uçmakta buldu. Rize merkezin yüksek tepelerinden biri olan Şahin Tepesi'nde çıkan Akça yamaç paraşütünün arkasına bağladığı, üzerinde ‘Benimle Evlenir Misin?' yazılı pankartla kendini Rize semalarına bıraktı. Sahilde kendisini bekleyen kız arkadaşı ise paraşütlü birinin arkasında bir pankartla gezdiğini gördü ve pankartı okumaya çalıştı. O sırada sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından pankartın üzerinde ne yazıldığına dair yorumlar yapmaya başladı. Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile alakalı olduğunu düşünenler paraşütçü ve pankart yaklaştıkça gerçeği gördü. Paraşüt yaklaşana kadar dikkatle onu izleyen genç kız üzerindeki pankart okunur hale geldiğinde şaşkına döndü. Paraşütçünün sevgilisi, pankartın ise kendisine yönelik bir evlenme teklifi olduğunu gören Huriye Furuncu şaşkınlığını gizleyemedi. Onları ise yanlarında bulunan bir arkadaşları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Evlilik teklifini nasıl yapacağını düşünürken sosyal medyada Rize'de yamaç paraşütü yapıldığını gördüğünü ve bu heyecanı evlilik teklifine döndürdüğünü dile getiren Emre Akça “Zaten ilginç bir teklif yapmayı düşünüyordum. Sosyal medyada Rize'de paraşütle uçulduğunu gördüm. Bende denedim, tamamen benim fikrimdi. En doğru yere uçtum, kalbine uçtum. Artık kızı alıyoruz yakında” ifadelerini kullandı.

Sevgilisinden böyle bir şey beklemediğini, görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Huriye Furuncu ise “Emre'den beklenmedik hareketler bunlar. Çok güzel oldu. ona teşekkür ediyorum” dedi.