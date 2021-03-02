Rizeliler artık normalleşmek istiyor

Yeni normalleşme kararlarının ardından yüksek riskli alanda olan Rize'de yaşayan vatandaşlar Türkiye'nin bir çok ili gibi artık her alanda normalleşme sürecine girmek istiyor.

Vaka sayılarının oluşturduğu yüksek risk nedeniyle bir çok alanda normalleşmeden mahrum kalan Rizeli vatandaşlar bulundukları 'kırmızı' pozisyondan kurtulmak için tedbirlere dikkat etmeye özen gösteriyor.

İnsanlarda bezginlik olduğu için kurallara özen göstermediğini dile getiren Mehmet Bıçakçı isimli vatandaş “Maalesef insanların vurdum duymazlığı nedeniyle, tedbirlere gereken özeni göstermediği için normalleşme sürecinde çok yavaşız. İnsanlarımız tedbirlere uymuyor. Birazda artık bezginlik var insanlarda” dedi.

Normalleşme sürecinde yer alabilmesi için kuralların ihlal edilmemesi gerektiğini ifade eden Havva Türkyılmaz ise “Covid-19 vakaları fazla olduğu için normalleşemiyoruz. Herkes dışarıda, onun için bunlar. Yine sıkı tedbirler uygulanması lazım. Biraz daha mesafemizi koyalım, evimizden dışarıya çıkmayalım. İnşallah o zaman normalleşir, dikkat edersek olur” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının Rize dışından gelenler nedeniyle artışta olduğunu dile getiren Recep Ali Kılıçarslan da “Bu saatten sonra daha da kolay kolay düşmez. Çünkü çay tarlaları için gübreleme zamanı geldi. Uzun bir süre Rize'ye giriş çıkışların durdurulması lazım. Sokaklara baktığında fazla da bir şey yok şu anda” ifadelerini kullandı.