Rizeliler bu çay bardağının bitmesini dört gözle bekliyor

Rize'nin yapımı hızlı bir şekilde devam eden vizyon projesi ‘Çay Çarşısı' şekil aldıkça Rizelileri heyecanlandırmaya başladı.

Çay bardağı figürü ile Rize'nin vizyon projesi olan Çay Çarşısı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında içerisinde çayın serüvenini anlatan müze ve 13D sinema salonuyla hizmet verecek olan Çay Çarşısı 29 metrelik devasa çay bardağı ile de Rize'nin sembolü olacak. Türk Çayı'nı da daha etkin bir şekilde tanıtacak olan projeyle tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerini tadımı ve satışı da sağlanacak. Çay Çarşısı ile aynı zamanda çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirlerin üst rakamlara taşınması hedefleniyor.

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'dan Çay Çarşısı Projesi'nin son durumu hakkında bilgi alan Rize Valisi Kemal Çeber de proje sayesinde yöresel ürünlerin uluslararası boyutta tanıtımının olacağını dile getirdi. Çeber “İlimizle özdeşleşen ve ilimizi sembolize eden pek çok doğal ve tarihi güzelliğe sahibiz. Yapımı devam eden Çay Çarşısı'da tamamlandığında ilimizin önemli sembollerinden biri haline gelecek. İlimizin en önemli ticaret kaynaklarından biri olan çayımızın pek çok çeşidini burada tanıtma imkanı bulacağız. Bu proje ile sadece Türkiye'de değil ilimize gelen turistlerin ziyaretleri ile birlikte uluslararası alandan da ürünlerimizi sergileme imkanı elde edeceğiz. Bunların yanı sıra Çay Çarşısı içerisinde yer alacak olan sosyal alanlarla birlikte hemşehrilerimizi ve gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamayı hedefliyoruz. Ayrıca alanda yer alan dükkanlarımızda sadece çay değil ilimize özgü diğer ürünleride sergileme imkanımız olacak. Buda bizlere ticari ve kültürel anlamda büyük katkılar sağlayacak” dedi.