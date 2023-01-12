Rizeliler Doğu Karadeniz'den çıkmayan balığın lezzetini beğenmiyor

Rizeliler Doğu Karadeniz'den çıkmayan herhangi bir balık türünün tadının farklı olduğuna inanarak tüketmeyi tercih etmiyor.

Sezona palamut balığının bolluğu ile bereketli başlayan Karadenizli balıkçıların ağlarında hamsi bolluğu da yaşamasının üzerine fiyatlar düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde 10 TL'ye kadar düşen hamsinin azalmasından dolayı, bu günlerde fiyatları tekrardan 25 TL'ye kadar çıktı. Balıkçılar, Rizeliler'in Doğu Karadeniz Bölgesi dışında tutulan hamsiyi Rizeliler'in tadının farklı olduğunu düşünerek tercih etmediğini söyledi.

Vatandaşların Karadeniz'e kıyısı olan faklı illerden gelen hamsilerin tadını beğenmediklerini söyleyen Balıkçı Kadir Ali Şimşek "Hamsi 25 liradır. Bu hamsi Hopa ile Fındıklı arasından geliyor. Mezgit fiyatımız 75 lira olanı da var 100 lira olanı da. İstavritinde kilosu 35 lira. Bu sene hamsiden randıman alamıyoruz. Çıkan hamsiler çok küçük. İrileri Zonguldak ve Ereğli tarafından geliyor. İri hamsinin kasası 600-700 TL arasında değişiyor. Kilo fiyatı 50 ile 60 TL arasında oluyor. Geçen hafta Ereğli'den gelen hamsileri sattığımız da vatandaş şikayet etti. Tat bakımından dolayı şikayet etti, başka bir şeyden ötürü değil. Bu Hopa tarafındaki hamsimiz daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.