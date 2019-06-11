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Rizeli'nin kuş sevgisi böyle olur

Rize’den yuvasından ayrılan yavru kuşu koruma altına alan Rizeli İbrahim Er kuşu eliyle besleyerek sahip çıkıyor.

Rize'den yuvasından ayrılan yavru kuşu koruma altına alan Rizeli İbrahim Er kuşu eliyle besleyerek sahip çıkıyor.


Rize'den yuvasından ayrılan yavru kuşa sahip çıkan İbrahim Er'in sosyal medyaya yükleyen görüntüleri ilgi görüyor. Yuvasından ayrıldığı için yemek bulmakta zorlanan yavru kuşu koruma altına alan İbrahim Er, kuşu elleriyle besliyor. Görüntülerde kuş ile konuşmaya çalışan Er, “Dedesi yesin. Anası olmayana analık, babası olmayana babalık ediyorum. Bu gerçek avcılığın kuralıdır. Gerçek avcılığın işi budur” ifadelerini kullanıyor.

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