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Rizeli'nin odun kaydırağı

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde çaylık arazisinin üzerine gölge yaparak çayın kalitesini düşüren dalları ve ağaçları temizleyen Abdullah Karaoğlu, geliştirdiği sistem ile çay arazisinde kalan odunları fazla bir insan gücü harcamadan kolaylıkla arazinin dışarısına çıkartıyor.

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde çaylık arazisinin üzerine gölge yaparak çayın kalitesini düşüren dalları ve ağaçları temizleyen Abdullah Karaoğlu, geliştirdiği sistem ile çay arazisinde kalan odunları fazla bir insan gücü harcamadan kolaylıkla arazinin dışarısına çıkartıyor.


Pratik zekâsını konuşturarak geniş çaplı atık su borularını testere ile ikiye ayıran Karaoğlu, boruları çay arazisisin üzerine serdi. Böylelikle çay arazisi yamaçta olduğu için rahatlıkla kaydırak oluşturmuş oldu. Oluşturduğu kaydırağın üst kısmından odunu koyan Karaoğlu böylelikle rahatlıkla odunun aşağıya inmesini sağlamış oldu. Kurduğu bu sistem ile insan gücü kullanılmadan arazinin içerisinde kalan odunları, arazinin dışarısına kolayca çıkartmış oldu.

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