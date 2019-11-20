Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş Köyü'nde yol sorunu çözüldü. İlçenin ana güzergahında yer alan İsina (Moleyna) mevkiindeki yol 20 yıl sonra betonlandı. Bin 150 metrelik yol 10 gün içerisinde tamamlanarak bitirildi.

Özellikle yağmurlu ve zor mevsim şartlarda kullanılamaz hale gelen yol Kurtuluş Köyü sakinlerinin katkısı ile tamamlandı. Kurtuluş Köyü Muhtarı Adem Önusta yaptığı açıklamada, Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'na teşekkür ederek “Yıllardır betonlanmayan bir yolumuz vardı. İvedilikle bu yolun yapılması için köylü olarak bir araya geldik. Bu kapsamda başkanlığımda oluşturulan 11 kişilik köy danışma meclisinin aldığı karar neticesinde yolun betonlanması için kollarımızı sıvadık. Bin 150 metrelik yolun betonu 10 gün içinde tamamladık. Yol betonunda köy halkımızın 100 Bin TL, devletimizin 42 Bin TL'lik katkısı oldu. Bu çalışmada gerek maddi gerek manevi katkılarıyla destek olan köy halkıma teşekkür ederek Allah onlardan razı olsun diyorum. Devletimiz de sağ olsun, katkısı oldu” dedi.