Rize'nin atmacacılık kültürü festivalle taçlandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'nde atmaca ve şahinler yarıştı.

Vali Erdal Ata Stadyumu'nda düzenlenen Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'ne 13 şahin ve 36 atmaca katıldı. Atmacacılık kültürünün sürdürülebilmesinin amaçlandığı festivalde atmacacılığın Türkiye'deki anavatanı olan Rize ve Artvinli yarışmacılar boy gösterdi. Yarışmalarda herhangi bir ödül olmadığını, ödülün fidan olarak Türkiye'deki çeşitli ormanlarda yeşereceğini hatırlatan Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, “Güzel bir etkinlikte birlikteyiz. Bu festival Ardeşen'de özelleştirdiğimiz fakat Hopa'dan Rize'ye kadar bütün bölgemizin güzel bir etkinliği. Atmaca ile birlikte bu dönem şahini de kattık. Bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada madalyanın dışında hiç kimseye ödül vermiyoruz. Burada vereceğimiz ödül Türkiye'ye fidan olarak dönecek. İnşallah 5 bin fidanı bu festival vasıtasıyla ormanlarımızla buluşturacağız” dedi.

Atmacanın nasıl yakalandığını anlatan Kahya, “Önce dana burnu denen böceğimizi yakalıyoruz. Sonra bu böcekle örümcek kuşu dediğimiz ceceğen yakalıyoruz. Bu kuş ile de tenta vasıtasıyla atmacayı yakaladıktan sonra bıldırcın yakalıyoruz. Fakat gerçekten bıldırcın meselesi hikaye. Amaç atmacanın arkasında koşmak, eğlenmek” ifadelerini kullandı.

Güzellikleri ile yarışan atmaca ve şahinler, salım kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda da dereceye girmeye çalıştı. Uçtuktan sonra geri çağırdığı atmaca veya şahini ile arasındaki mesafe en uzak olan yarışmacı dereceye girdi. En uzun mesafeden şahini geriye dönen Adem Uçkan birinci olurken, atmaca salımda ise Yusuf Koçer birinci oldu. Güzellik yarışmasında de beyaz ırk birincisi Yılmaz Çetin, kızıl ırk birincisi İhsan Ünal, kara ırk birincisi Hüseyin Uzunhasanoğlu oldu.