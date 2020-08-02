İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında çıkan hortum korkuttu

RİZE (İHA) – Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında bugün denizde bir anda ortaya çıkan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

RİZE (İHA) – Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında bugün denizde bir anda ortaya çıkan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının hemen ardından Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Deniz üzerinde etkili olan hortum, açıktan karaya doğru yanaşınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Karadeniz Sahil Yolunda bazı otomobillerin durarak hortumun geçmesini beklediği gözlenirken, yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Hortum çevre ilçelerden de fark edilirken, meraklı vatandaşlar hortumu cep telefonu ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.