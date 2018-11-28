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Rize'nin Çayeli ilçesinde hırsızlık yapan 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda bakır kablo çalan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda bakır kablo çalan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gece saat 05.00 sıraları bisiklet ile seyir halindeki G.Kontselidze isimli yabancı uyruklu vatandaştan şüphelendi. Durdurulan yabancı uyruklu vatandaşın sırt çantasında yapılan aramada 40 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Olay sonrasında şahısın evinde de yapılan aramalarda toplamda 62 kilogram bakır kablo,7 adet bilgisayar işlemcisi ele geçirildi.


Evde bulunan, suça yardım ve yataklık ettiği düşünülen diğer yabancı uyruklu J.Maradi ve D.Chıkovani isimli şahıslarla, G.Kontselidze ile beraber gözaltına alındı. J.Maradi ve G.Kontselidze isimli yabancı uyruklu şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise serbest bırakıldı.

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