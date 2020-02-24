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Rize'nin Çayeli ilçesindeki tarihi Aşıklar Köprüsü yıkıldı

Rize’nin Çayeli ilçesinde Aşıklar deresi üzerinde yer alan tarihi kemer köprü kendiliğinden yıkıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Aşıklar deresi üzerinde yer alan tarihi kemer köprü kendiliğinden yıkıldı.


Yalı ve Yeni Pazar mahalleri arasında 19. yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi Aşıklar 1 Köprüsü kendiliğinden yıkıldı. Yıkılan tarihi köprünün enkazında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan rapor Trabzon Koruma Kurulu'na gönderildi. Köprünün, aslına uygun yeniden inşa edileceği bildirildi.


Yalı Mahallesi muhtarı Zelkif Uzunoğlu yaklaşık 10 gün önce köprünün yıkıldığını belirterek "Çok eski ve bakımsızdı. Derelerin taşması, kar sularının oluşmasıyla meydana gelmiştir. Sahile en yakın köprülerimizden bir tanesi olduğu için herkes tarafından bilinirdi. Buraya fotoğraf çektirmek için gelenler oluyordu. İki mahalleyi birbirine bağlayan köprüydü” ifadelerini kullandı.


Yeni Pazar mahallesi muhtarı Hamit Yüksel ise “Yetkililerden köprünün yeniden inşa edilmesini bekliyoruz. Çocukların, arsa sahiplerinin sürekli kullandığı köprüydü. Maalesef şuan yok inşallah en kısa sürede tekrar yapılır” açıklamasında bulundu.

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