İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'nin Derepazarı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Rize’de etkili olan yağış sonrasında Derepazarı ilçesindeki yollarda göletler oluştu, sürücüler olumsuz anlar yaşadı.

Rize'de etkili olan yağış sonrasında Derepazarı ilçesindeki yollarda göletler oluştu, sürücüler olumsuz anlar yaşadı.


Gece saatlerinde Rize'de ilçelerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kuvvetlendi. Derepazarı ilçesinin Eriklimanı, Merkez ve Tersane Mahalleleri'nde etkili olan sağanak sonrası araç yolları çamura bulandı, vatandaşlar olumsuz anlar yaşadı.



Rize için turuncu uyarı verilmişti


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde verilen uyarıda Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirilmişti.


Rize için turuncu uyarıyla şiddetle verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı: “Pazartesi Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.