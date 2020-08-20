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Rize'nin Güneysu ilçesinde 3 köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Rize’nin Güneysu ilçesinde 3 köyde Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına gidildi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 3 köyde Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına gidildi.


Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde Korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantina kararı alındı. Alınan karantina kararı ise bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Köylerin ana yolları jandarma tarafından kesilirken, köylere giden yan yollar ise İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı. Karantina bölgelerine giriş yerlerinde kontrol yapan jandarma ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak kimlik kontrolünün ardından izin belgesi olmayanları geri çeviriyor.


Öte yandan karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü evlerinden dışarıya çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptığı görüldü.


Karantinaya alınan üç köyden biri olan Gürgen Köyü'nün Muhtarı İsmet Pehlivan yaptığı açıklamada “Karantinaya alındık ama olması gereken bir şeydi. Halk olarak biraz daha duyarlı olsaydık bugün bunları hiç yaşamamış olacaktık. Maalesef şimdi bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi yapacak bir şey yok. Kurallara uyacağız, gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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