Rize'nin İkizdere ilçesinde 3 kamyon kundaklandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde dün gece Yeşil Yol inşaatında çalıştığı öğrenilen 3 kamyon kundaklandı. Olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.

İkizdere ilçesinin Ilıca köyü Avane mevkiinde park halindeki 2 damperli kamyon gece saatlerinde yakıldı. Aynı yerden 3 kilometre aşağıda, köye yakın yerde yine park halindeki aynı köyden Yaşar Tekin'e ait 53 K 1582 plakalı kamyon da yakıldı. Gece geç saatlerde yangını haber alan Muhtar Ali Balcı'nın jandarmaya haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler araçların tamamen yanmasını önledi. Olayla ilgili bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.